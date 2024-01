Usa 2024, in New Hampshire Trump stacca Haley di 17 punti

Nella corsa alla candidatura repubblicana per Usa 2024 Donald Trump registra 17 punti di vantaggio su Nikki Haley in New Hampshire, prossima tappa delle primarie del partito.

Secondo un sondaggio di Suffolk University, The Boston Globe e Nbc10 Boston, l'ex presidente americano gode del 53% delle preferenze contro il 36% dell'ex governatrice della Carolina del Sud. Ron DeSantis, che praticamente ha smesso di competere nello Stato in cui si voterà martedì, ottiene meno del 7%.