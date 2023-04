Usa 2024, Trump: "Non abbandonerò mai la corsa alla Casa Bianca"

Donald Trump carica i suoi sostenitori in vista di Usa 2024, promettendo di "non abbandonare mai" la corsa alla Casa Bianca nonostante sia stato incriminato con 34 capi d'accusa.

L'ex presidente ha insistito sul fatto che Joe Biden "non è in grado di ricandidarsi". Il tycoon ha poi affermato che nulla gli impedirebbe di candidarsi, nemmeno una condanna: "Non mi ritirerei mai, non è il mio stile".