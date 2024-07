Usa, Rubio con Trump in Florida: il senatore verso la vicepresidenza

Il senatore repubblicano Marco Rubio si è presentato sul palco a fianco dell'ex presidente Donald Trump durante un comizio in Florida in vista delle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti il prossimo novembre. Rubio ha preso la parola prima di Trump rivolgendo duri attacchi al presidente Joe Biden e alla vicepresidente Kamala Harris, ed esprimendo dubbi in merito alla capacità di Biden di continuare a servire nella veste di capo dello Stato. Secondo fonti citate dal quotidiano "The Hill", Trump ha ridotto la rosa dei possibili candidati alla vicepresidenza allo stesso Rubio e al senatore J.D. Vance dell'Ohio.