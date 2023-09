Usa 2024, Nancy Pelosi si ricandida alla Camera

In vista delle elezioni Usa 2024 Nancy Pelosi annuncia una sua ricandidatura alla Camera.

"Ora più che mai la nostra San Francisco ha bisogno di portare avanti i suoi valori, e l'America ha bisogno di mostrare al mondo che la sua bandiera" continua a sventolare per la "libertà e la giustizia per tutti", afferma. "Questo è il motivo per cui cerco la rielezione e chiedo il vostro voto", aggiunge l'ex Speaker.