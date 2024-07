Usa 2024, sondaggio: Kamala Harris riduce lo svantaggio su Donald Trump

Kamala Harris sta riducendo lo svantaggio con Donald Trump, dopo l'uscita dalla corsa elettorale di Joe Biden. L'ultimo sondaggio Harvard CAPS/Harris rileva un vantaggio di 3 punti del tycoon sulla vice presidente (48-45), rispetto ai 7 punti di vantaggio che Trump aveva su Biden a giugno. Harris registra anche un salto di 9 punti nel favore generale degli elettori. In questa rilevazione, Harris e Trump sono praticamente alla pari, con il 47% a favore della candidata in pectore dei Democratici e il 48% per l'ex presidente. Il sondaggio è stato effettuato tra il 26 e il 28 luglio su un campione di 2.196 elettori registrati.