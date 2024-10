Ci sono "zero" chance che possa partecipare alla campagna, ha detto il marito Jared Kushner al New York Times. Ivanka Trump ha preso la decisione di stare alla larga dalla politica "quando ha lasciato Washington, indicando che stava chiudendo un capitolo della sua vita. Ed è stata straordinariamente coerente", ha aggiunto Kushner, mettendo in evidenza che il risultato delle elezioni cambierà poco per la loro famiglia. "Ovviamente se suo padre sarà presidente per noi sarà diverso. Ma non ci sarà un grande cambiamento in termini delle nostre priorità. Facciamo il tifo per lui, ovviamente siamo orgogliosi di lui. In ogni caso, la nostra vita continuerà ad andare avanti", ha aggiunto Kushner.