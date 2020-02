Usa 2020, Trump vince caucus repubblicani in Iowa 

Con le primarie in Iowa è ufficialmente iniziata la corsa per la candidatura alla Casa Bianca . Il piccolo stato rurale del Midwest è infatti il primo chiamato a scegliere i delegati del partito democratico e repubblicano che dovranno indicare il candidato per le elezioni Usa 2020. Voto piuttosto scontato tra le file repubblicane dove Donald Trump , stando alle prime proiezioni, avrebbe avuto gioco facile dovendosela vedere con due candidati minori.

Polemica in Iowa per i ritardi dei risultati E' gia' polemica sui caucus in Iowa per il ritardo dei risultati. Il partito democratico dello Stato ha riferito alla Cnn che sta "facendo un controllo di qualità sui risultati in arrivo". Ma Wolf Blitzer della Cnn ha ricordato che nel 2016 a quest'ora erano già stati diffusi i risultati del 70% dei caucus.

Sanders: "E' la fine dell'era Trump" Intanto la campagna elettorale entra nel vivo. Con i candidati alle primarie democratiche focalizzati su quello che già ritengono il loro unico avversario, Donald Trump. "Non possiamo consentire a Donald Trump di essere rieletto. Sono pronto a dargli il soprannome di ex presidente", ha detto infatti Joe Biden, sul palco del suo quartier generale in Iowa insieme alla moglie Jill. "Noi scegliamo la speranza invece che la paura, la compassione invece che la crudeltà, la verità sulle bugie", ha quindi aggiunto.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Bernie Sanders. "Stanotte è l'inizio della fine di Donald Trump, il presidente più pericoloso della storia Usa, un presidente corrotto, un bugiardo patologico".