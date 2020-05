Usa 2020, Trump sfida Biden: "Esca dal suo scantinato e parli"

Donald Trump sfida Joe Biden, suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, a non fare campagna elettorale solo con eventi virtuali dal suo seminterrato della sua casa in Delaware. "Mi piacerebbe vederlo uscire dal suo scantinato in modo che possa parlare", attacca il presidente degli Stati Uniti. Da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, l'ex vicepresidente si è auto confinato a casa, creando un mini studio tv nello scantinato per collegamenti virtuali.