Usa 2020, Trump: "Se vince Biden, la Cina si comprerà l'America"

Ansa

"La vittoria di Joe Biden sarebbe una grande vittoria per la Cina. Se il candidato democratico vincesse, la Cina si comprerebbe il nostro Paese". Lo ha detto Donald Trump durante un'intervista a Fox Business, spiegando anche di non voler parlare con il presidente Xi Jinping. Intanto Twitter ha sospeso l'account della campagna elettorale del presidente Usa, cioè "TeamTrump", dopo la condivisione di un post in cui si definiva "bugiardo" l'avversario dem.