Usa 2020, Trump non si impegna a riconoscere esito delle elezioni

"Per sapere il risultato delle elezioni ci potrebbero volere dei mesi". A dirlo è Donald Trump in chiusura del primo duello in tv con il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, Joe Biden. A differenza di Biden, Trump non si è impegnato a riconoscere l'esito delle elezioni. "Ha solo paura del conteggio dei voti - ha replicato il Dem rivolgendosi agli americani - andate a votare, siete voi che determinate il futuro del Paese. E lui non può fermarvi".