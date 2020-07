Usa 2020, Trump contro Biden: "Se dovesse vincere, Wall Street crollerebbe"

Se Joe Biden dovesse vincere le elezioni americane, Wall Street crollerebbe. Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox. "Biden aumenterebbe le tasse e introdurrebbe nuove regole" e per questo, dice Trump, i mercati finanziari crollerebbero. Trump si è poi detto "molto contento" del presidente della Fed, Jerome Powell. "Ha fatto un buon lavoro, basta guardare dove è Wall Street: più in alto è, meglio è per me per le elezioni".