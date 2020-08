Usa 2020, Trump: "Biden vi toglierà le armi e alzerà le tasse"

Joe Biden "vi porterà via le vostre armi" e porterà avanti il "maggiore aumento delle tasse della storia, sprecando poi i soldi per il Green New Deal". E' l'attaco di Donald Trump in Pennsylvania in vista delle presidenziali. Trump ha quindi definito Biden "il peggior incubo". Secondo il presidente Usa, "in gioco in queste elezioni c'è la sopravvivenza del Paese perché dall'altra parte ci sono dei pazzi".