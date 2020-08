Usa 2020, Trump: Biden con basso QI, non posso perdere con "Sleepy Joe"

Il presidente Usa Donald Trump sfida nuovamente il dem democratico Joe Biden definendolo un uomo "con basso quoziente intellettivo" e "appena cosciente" in un discorso del New Hampshire. Trump ha spiegato alla folla riunita all'aeroporto di Manchester, di essere sicuro della vittoria il 3 novembre. "Qualcuno ha qualche dubbio?" ha chiesto. Perderei contro un individuo con un QI basso. Non lo voglio. "Sleepy Joe", non lo voglio".