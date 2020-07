Usa 2020, Susan Rice in pole position come vice di Biden

Susan Rice è in pole position per la vicepresidenza in una futura amministrazione Biden. Secondo indiscrezioni a giocare a favore dell'ex ambasciatrice americana all'Onu ed ex consigliere alla Sicurezza Nazionale di Barack Obama ci sarebbe il buon rapporto con Joe Biden: i due hanno lavorato insieme negli anni di Obama, si conoscono da tempo e vanno d'accordo.