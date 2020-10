Usa 2020, staff di Trump attacca: "La moderatrice del duello tv ostile"

Afp

Il team della campagna per la rielezione di Donald Trump attacca la moderatrice della Nbc Savannah Guthrie per come ha gestito il dibattito con il candidato democratico Joe Biden. Da lei, ha twittato lo staff di Trump, "un comportamento ostile nei confronti del presidente. Trump ha interagito in modo efficace con gli elettori in sala. Ancora una volta Biden è stato tenuto al sicuro e lontano da qualsiasi domanda che poteva metterlo in difficoltà".