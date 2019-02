Usa 2020, sindaco di New York si prepara a correre per Casa Bianca

Bill de Blasio sarebbe prossimo a lanciarsi nella corsa per la Casa Bianca nel 2020. Secondo il sito di informazione Politico, il sindaco di New York avrebbe già iniziato a preparare la campagna elettorale coinvolgendo alcuni collaboratori della sua amministrazione e nei prossimi giorni dovrebbe partecipare ad alcuni eventi in New Hampshire, lo Stato dove partiranno le primarie.