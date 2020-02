Usa 2020, Sanders incassa l'endorsement di Bill de Blasio

Il candidato presidenziale dem Bernie Sanders incassa l'endorsement del sindaco di New York Bill de Blasio, che si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca lo scorso settembre. "Sto con Bernie perché lui sta ed è sempre stato con le famiglie dei lavoratori", ha spiegato. "I newyorkesi sanno bene anche il danno causato dalla xenofobia, dall'intolleranza e dalla sventatezza di Donald Trump, e Bernie è il candidato per affrontarlo e batterlo".