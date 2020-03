Usa 2020, Sanders: con Biden non batteremo mai Trump

"Non credo che sconfiggeremo Donald Trump con un candidato come Joe Biden". Lo ha scritto Bernie Sanders su Twitter alla vigilia del Supertuesday in cui si voterà in 14 Stati Usa per le primarie dem. Il senatore ha ricordato come Biden votò per la guerra in Iraq. Intanto Pete Buttigieg, l'ex sindaco di South Bend ritiratosi dalla corsa alla nomination democratica, ha ufficialmente dato il suo endorsement a Biden.