Usa 2020, primarie South Carolina: nei sondaggi Sanders rimonta su Biden

Ancora brutte notizie per Joe Biden. A quattro giorni dalle primarie in South Carolina, dove fino a poco tempo fa era favoritissimo, l'ex vicepresidente Usa è in vantaggio di soli 4 punti su Bernie Sanders nell'ultimo sondaggio di Nbc/Marist College. Biden è avanti col 27%, tallonato ora dal senatore che con il 23% ha quasi completato la sua rincorsa. Seguono il miliardario Tom Steyer col 15%, Pete Buttigieg col 9% ed Elizabeth Warren con l'8%.