Usa 2020, presidente Trump grazia condannato che aiuta detenuti

In un video registrato alla Casa Bianca e trasmesso in apertura della seconda serata della convention repubblicana, Donald Trump ha concesso una grazia a Jon Ponder, che dopo essere stato condannato per una rapina in banca ha fondato Hope for prisoners, un programma di reinserimento di ex detenuti in Nevada. "La vita di Jon è un meraviglioso testamento del potere della redenzione", ha detto Trump. Con loro anche l'agente dell'Fbi che lo arrestò.