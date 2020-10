Usa 2020, oltre 25 milioni di elettori hanno già votato: è record

Ansa

A diciassette giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, oltre 25 milioni di americani hanno già votato di persona o attraverso il voto per posta: nel 2016 lo avevano fatto sei milioni. Sono gli ultimi dati dello Us Election Project diffusi dalla Università della Florida. In tempi di pandemia, dicono gli esperti, gran parte degli elettori sceglie il voto anticipato, soprattutto per posta, per evitare assembramenti o code il 3 novembre.