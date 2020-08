Usa 2020, Kasich: "Sono repubblicano ma sostengo Biden"

"Sono un repubblicano di lungo corso, ma questo attaccamento viene dopo la responsabilità verso il mio Paese. Per questo ho scelto di partecipare a questa convention: in tempi normali probabilmente non sarebbe mai successo, ma questi non sono tempi normali". Così l'ex governatore dell'Ohio, John Kasich, nelle anticipazioni del suo discorso alla convention dem. "Conosco Joe Biden, lui può unirci per aiutarci a trovare una via migliore", ha spiegato.