Usa 2020, Kamala Harris: "Con Biden un'America all'altezza dei nostri ideali"

"Joe Biden può unire gli americani perché ha trascorso la sua vita a battersi per noi. Come presidente, realizzerà un'America all'altezza dei nostri ideali". Lo twitta Kamala Harris, la senatrice della California nominata per la vicepresidenza dal candidato dem per la Casa Bianca. "Sono onorata di unirmi a lui e di fare tutto il possibile per farlo divenire il nostro Commander-in-Chief", aggiunge Harris.