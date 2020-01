Usa 2020, Julian Castro si ritira dalla corsa alla Casa Bianca

Julian Castro, candidato democratico alla Casa Bianca, getta la spugna a un mese dal via alle primarie in Iowa, previste per il 3 febbraio. Ex sindaco di San Antonio ed ex ministro nell'amministrazione Obama, Castro era l'unico candidato ispanico in corsa. Intanto Trump "ringrazia" i democratici e la procedura di impeachment che, a suo dire, è all'origine della raccolta di fondi record nell'ultimo trimestre del 2019: 46 milioni di dollari.