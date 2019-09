Usa 2020, il sindaco di New York de Blasio ritira la sua candidatura

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha ritirato la sua candidatura dalla corsa per la nomination democratica in vista delle presidenziali Usa del 2020. Annunciando la fine della sua campagna elettorale, de Blasio ha spiegato: "Sento di aver dato il massimo contribuito possibile a queste primarie. Chiaramente non è il mio momento". "Davvero una grande notizia", ha ironizzato, su Twitter, Donald Trump.