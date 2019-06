Usa 2020, i dem presentano 20 candidati per il primo dibattito

Il Comitato nazionale del partito democratico ha annunciato i candidati presidenziali che hanno le carte in regola per partecipare al primo dibattito televisivo che si svolgerà il 26 e 27 giugno a Miami. I requisiti sono stati raggiunti da 20 sui 23 candidati scesi in campo: dall'attuale frontrunner Joe Biden all'outsider sindaco di South Band Pete Buttigieg, passando per i senatori Bernie Sanders, Bill de Blasio, Elizabeth Warren e Kamala Harrie.