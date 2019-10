Usa 2020, Gabbard replica a Clinton: accuse Hillary da vigliacchi

La candidata presidenziale dem Tulsi Gabbard ha definito "vigliacche" le accuse mosse dall'ex segretaria di stato Hillary Clinton secondo la quale una concorrente dem nella corsa alla Casa Bianca sarebbe un asset dei russi. Gabbard, di cui Hillary non ha fatto esplicitamente il nome, ha accusato l'ex first lady di essere "la regina dei guerrafondai" e di orchestrare una campagna "per distruggere la mia reputazione".