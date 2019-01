Usa 2020, ex ceo Starbucks: "Penso seriamente di candidarmi"

La corsa alla Casa Bianca potrebbe avere un nuovo protagonista. L'ex Ceo di Starbucks Howard Schultz ha infatti affermato di "stare pensando seriamente di correre per le presidenziali 2020 come centrista indipendente". Il presidente Donald Trump "non è assolutamente qualificato per il suo incarico", ha affermato Schultz, motivando la scelta "indipendente" perché "repubblicani e democratici non fanno il necessario per il popolo americano".