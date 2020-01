Usa 2020, dal Nyt appoggio a due donne: Warren e Klobuchar

Il "New York Times" ha reso noto i candidati democratici che intende appoggiare in vista delle primarie per la Casa Bianca. Dopo aver condotto interviste con tutti i candidati il board editoriale del quotidiano decide di appoggiare per la nomination democratica due donne, Elizabeth Warren e Amy Klobuchar. "Sono le migliori scelte per i democratici" afferma il quotidiano