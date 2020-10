Usa 2020, Casa Bianca: "Riconvocare il secondo dibattito Trump-Biden"

Ansa

La Casa Bianca chiede alla commissione che organizza i dibattiti presidenziali di far tenere il secondo dibattito fra i candidati a Usa 2020, visto che Donald Trump ha ricevuto il via libera dei medici dopo aver contratto il Covid-19. Il secondo confronto era in calendario il 15 ottobre, ma è stato poi cancellato di fronte al rifiuto del presidente di partecipare a un duello virtuale. La Casa Bianca chiede ora di reinserirlo in agenda.