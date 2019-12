Usa 2020, Buttigieg: "E' imperativo vincere le elezioni"

Donald Trump "evoca il linguaggio dei dittatori, è imperativo vincere le presidenziali del 2020". Lo afferma il candidato democratico alla Casa Bianca Pete Buttigieg. Tra i dem sul palco della Loyola Marymount University di Los Angeles per l'ultimo dibattito dell'anno, anche Bernie Sanders: "Trump è un bugiardo patologico". Per la senatrice Elizabeth Warren, il tycoon è il presidente americano "più corrotto della storia, lavora solo per i ricchi".