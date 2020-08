Usa 2020, Biden: "Se eletto voglio unire, non dividere"

"Ecco la promessa che vi faccio: se sarò eletto presidente, sceglierò sempre di unire piuttosto che di dividere. Mi assumerò le responsabilità, anziché incolpare gli altri. Non dimenticherò mai che l'incarico non riguarda me, ma voi". E' il tweet di Joe Biden, ripostato da Kamala Harris, la candidata alla vicepresidenza, nel giorno dell'apertura della convention dem.