Usa 2020, Biden potrebbe candidarsi: non sorprendetevi se correrò

Joe Biden

"Non ho preso la decisione finale ma non sorprendetevi se lo farò", l'ex vice presidente dem Joe Biden in un intervento all'università del Delaware risponde così alla domanda sulla sua possibile corsa nelle presidenziali del 2020. Biden ha rivelato che la sua famiglia, uno dei principali dubbi da sciogliere, vuole che corra. Ma ora deve valutare se è in grado di montare una campagna tale da vincere la nomination dem e sconfiggere Donald Trump.