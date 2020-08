Usa 2020, Bass e Rice in pole per ticket con Biden

Karen Bass, deputata californiana, e Susan Rice, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Barack Obama: sarebbero loro in pole position per formare il ticket presidenziale con Joe Biden. Nell'ormai ristrettissima rosa nelle mani del candidato democratico alla Casa Bianca la terza incomoda sarebbe la senatrice Kamala Harris. Tutte e tre le donne sono di origine afroamericana. Biden dovrebbe operare la scelta in settimana.