Usa 2020, Alaska: Joe Biden vince le primarie col 55,3%

Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato dichiarato il vincitore delle primarie democratiche di sabato in Alaska, dopo un voto avvenuto per posta a causa della pandemia di coronavirus. Le schede sono state emesse prima che il rivale Bernie Sanders si ritirasse dalla corsa per le nomination del partito democratico. L'ex vicepresidente di Barack Obama ha vinto il voto dell'Alaska col 55,3% delle preferenze.