Usa 2020, al via la corsa dem: la sorpresa è Julian Castro

Si è ufficialmente aperta la corsa dei democratici alla Casa Bianca per le elezioni del 2020. Con una sorpresa: Julian Castro, ex sindaco di San Antonio ed ex dell'amministrazione Obama, si è imposto durante le due ore del primo dibattito, durante il quale si sono sfidati 10 dei 20 aspiranti candidati. La senatrice Elizabeth Warren, favorita della serata, è partita in volata ma poi ha perso slancio; ha invece deluso Beto O'Rourke.