Usa: 2 morti e 10 feriti in due diverse sparatorie

Ancora violenza da armi da fuoco in Usa.

Due persone sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria a Norfolk, Virginia. Tra loro diversi studenti universitari. Le vittime sono Zabre Miller, 25 anni, e Angelia McKnight (19). Ancora ignoto il motivo del gesto. Altre cinque persone sono invece rimaste ferite in una sparatoria nel centro di Charleston, South Carolina: nessuna è in pericolo di vita. Due persone sono state arrestate. La polizia indaga per accertare la causa dell'incidente.