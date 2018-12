Usa, 19enne vuole uccidersi ma non ha il coraggio: ingaggia online un killer

Natalie Bollinger, una 19enne morta poco meno di un anno fa in Colorado, ha commissionato il suo omicidio. La ragazza era stata trovata senza vita in un campo non molto lontano da casa e il suicidio fu la prima ipotesi della polizia. Gli inquirenti la trovarono con un proiettile alla nuca e una massiccia dose di eroina nel sangue. Ad avvalorare l'ipotesi iniziale il fatto che la ragazza negli ultimi tempi avesse mostrato una profonda insoddisfazione per la sua vita. Dopo un anno, però, la svolta nelle indagini. In realtà Natalie aveva ingaggiato un killer perché non ce la faceva a spararsi da sola. Natalie morì dopo aver recitato alcune preghiere. L'omicida è stato condannato a 48 anni.