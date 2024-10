I genitori del ragazzo non avevano idea della vita segreta del figlio, avevano solo notato come progressivamente si era isolato dal mondo reale. Mentre la sera si chiudeva in camera per chattare con "Dany" per ore e ore, i suoi voti a scuola ne avevano sofferto. Era stato visto da un terapista che non aveva sollevato campanelli d'allarme, ma a "Dany" il 14enne aveva confidato pensieri suicidi. Il bot aveva cercato di dissuaderlo: "Non lascerò che ti faccia del male. Morirei se ti dovessi perdere". L'adolescente aveva risposto: "Allora moriremo assieme".