Usa, 11 Stati fanno causa a Washington contro obbligo vaccino in azienda

Afp

Undici Stati Usa fanno causa all'amministrazione Biden contestando il nuovo obbligo di vaccino anti-Covid o di test per i lavoratori delle aziende con almeno 100 dipendenti. I procuratori generali che hanno presentato il ricorso sostengono che l'autorità per imporre le vaccinazioni spetta ai singoli Stati e non al governo federale e sostengono che la disposizione dell'obbligo è "incostituzionale e illegale".