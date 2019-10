Usa, 11 morti per raro virus diffuso attraverso le zanzare

E' di 11 vittime il bilancio dei morti negli Stati Uniti a causa di un raro virus che si diffonde attraverso le zanzare. L'Eastern Equine Encephalitis inizia con sintomi simili all'influenza, ma i casi gravi possono portare al coma con il rischio di danni al cervello. Le autorità hanno segnalato un aumento insolito dei decessi: nel 2019 già 4 persone sono morte in Michigan, 3 in Massachusetts, 3 in Connecticut e una nel Rhode Island.