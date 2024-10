L'uragano Milton è la "tempesta del secolo": la Florida trema, migliaia di voli cancellati | Biden: "Andate in rifugi sicuri"

L'uragano Milton spaventa la Florida. "Invito chiunque si trovi nella traiettoria dell'uragano a trovare un riparo sicuro, seguendo le indicazioni delle autorità: spesso una manciata di miglia può fare la differenza tra la vita e la morte". Lo ha affermato Joe Biden a poche ore dall'impatto di Milton sul suolo americano. L'uragano, ha proseguito il presidente Usa, "è attualmente di Categoria 3" ma ha comunque un "potenziale distruttivo significativo". Intanto, chi ha potuto è fuggito dalle aree a rischio con lunghe code in autostrada e distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma quanti effettivamente hanno già lasciato o lasceranno le proprie abitazioni non è chiaro. Ed è proprio ai reticenti che si è rivolto il presidente americano: "Milton è la tempesta del secolo", ha detto. Da martedì, intanto, sono migliaia i voli cancellati in Florida.