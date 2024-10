Uragano Milton si rafforza, la Florida prepara una evacuazione di massa

L'uragano Milton si sta rafforzando e minaccia la Florida che si sta preparando per quella che potrebbe essere un'evacuazione di massa mai vista dal 2017. La tempesta domenica sera si trovava a circa a circa 370 km a ovest-nordovest di Progreso, in Messico, e a 1200 km a ovest-sudovest di Tampa, in Florida, con venti massimi sostenuti a oltre 140 km/h mentre si dirigeva verso i principali centri abitati della Florida, tra cui Tampa e Orlando. Già nel 2017 in occasione dell'uragano Irma circa 7 milioni di persone furono esortate a evacuare. La Florida sta organizzando stazioni di rifornimento di emergenza e stazioni di ricarica per veicoli elettrici lungo le vie di evacuazione.