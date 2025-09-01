Uomo trovato morto a festival in Nevada: si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio in merito all'uomo trovato morto al "Burning Man", il più famoso festival degli Stati Uniti che si svolge ogni anno in Nevada. La polizia ha riferito che il cadavere è stato trovato sabato sera in una pozza di sangue. La vittima non è stata identificata. Il Burning Man Project ha dichiarato che sta collaborando con le forze dell'ordine e ha esortato i partecipanti al festival a non interferire con le indagini. Lo sceriffo Jerry Allen ha dichiarato che "diverse persone al festival" sono stati interrogate.