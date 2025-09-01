Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
AL "BURNING MAN"

Uomo trovato morto a festival in Nevada: si indaga per omicidio

01 Set 2025 - 23:12
© Afp

© Afp

Si indaga per omicidio in merito all'uomo trovato morto al "Burning Man", il più famoso festival degli Stati Uniti che si svolge ogni anno in Nevada. La polizia ha riferito che il cadavere è stato trovato sabato sera in una pozza di sangue. La vittima non è stata identificata. Il Burning Man Project ha dichiarato che sta collaborando con le forze dell'ordine e ha esortato i partecipanti al festival a non interferire con le indagini. Lo sceriffo Jerry Allen ha dichiarato che "diverse persone al festival" sono stati interrogate.

burning man

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri