Usa, uomo dichiarato morto si risveglia mentre stanno per asportargli gli organi

"Durante la sua passeggiata d'onore (quella che si tiene per onorare i donatori di organi in vari ospedali in tutto il mondo, ndr) - ha raccontato la sorella - i suoi occhi hanno iniziato ad aprirsi. Stava seguendo". "I suoi occhi - prosegue - ci seguivano in giro. Ci hanno detto che erano solo riflessi, solo una cosa normale". "Nel profondo del mio cuore, sapevo che stava succedendo qualcosa, ma l'ho paragonato a Davide e Golia. Chi sono io per andare contro il sistema medico?", ha aggiunto Rhorer.