Unione europea verso nuovo quadro giuridico sugli Ogm

ansa

La Commissione europea avvierà un processo di consultazione che sfocerà in un nuovo quadro giuridico per le biotecnologie agrarie. Lo rende noto la Commissaria Stella Kyriakides, spiegando che uno studio voluto dall'Unione europea ha evidenziato che "le nuove tecniche genomiche possono promuovere la sostenibilità della produzione agricola, in linea con gli obiettivi della nostra strategia Farm to Fork.