Unicef: una donna su 5 sposata prima dei 18 anni, stop nozze precoci

Una donna su 5 nel mondo, in totale circa 650 milioni, si è sposata prima di aver compiuto 18 anni. E' quanto denuncia l'Unicef, sottolineando che il numero totale di "spose-bambine" è stimato in 12 milioni l'anno. "Per milioni di ragazze il matrimonio non è una scelta ma una malaugurata fine della loro infanzia e del loro futuro. La soluzione è semplice: vietare i matrimoni precoci", ha detto Henrietta Fore, direttrice generale dell'Unicef.