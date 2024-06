L'Unicef: un bimbo su due al mondo è vittima di violenza

Un miliardo di bambini nel mondo, cioè un bambino su due, ogni anno è vittima di violenza. A dirlo è l'Unicef, che nella Giornata Internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni lancia il cortometraggio "House of Terror", diretto dal regista Francesco Calabrese con la partecipazione di Dario Argento, per sensibilizzare sul tema della violenza domestica sui minorenni. Il video racconta la "tragica realtà per 1 bambino su 2, cioè 1 miliardo di bambini nel mondo, che ogni anno soffrono di qualche forma di violenza, fisica, emotiva e sessuale".