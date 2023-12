Unicef: "Nei Paesi ricchi più di un bambino su cinque vive in povertà"

La povertà colpisce più di un bambino su cinque nei quaranta Paesi più ricchi al mondo.

Lo afferma l'Unicef nel nuovo rapporto che monitora il benessere dei bambini nelle nazioni dell'Ocse e dell'Ue. I giovanissimi che vivono in una famiglia monoparentale hanno una probabilità oltre tre volte maggiore di vivere in povertà rispetto agli altri. Anche i bambini con disabilità e quelli provenienti da minoranze etniche e razziali hanno un rischio superiore alla media. Il report rileva che nonostante la diminuzione complessiva della percentuale di bambini poveri di quasi l'8% nei quaranta Paesi tra il 2014 e il 2021, alla fine di quest'ultimo c'erano ancora oltre 69 milioni di bambini che vivevano in famiglie che guadagnavano meno del 60% del reddito medio nazionale.