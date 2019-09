Unhcr: evacuazione umanitaria di 98 rifugiati dalla Libia all'Italia

Un gruppo di 98 rifugiati, provenienti da Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan, è stato evacuato dalla Libia all'Italia. Tra di loro ci sono anche 52 minori non accompagnati. E' la terza evacuazione umanitaria quest'anno verso il nostro Paese. "Con il conflitto in Libia, queste soluzioni sono un'ancora di salvezza per i più vulnerabili che si trovano nei centri di detenzione o sono bisognosi di protezione", ha scritto in una nota l'Unhcr.